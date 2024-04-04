Bayraktar TB3 bir testten daha geçti

Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi testi geçtiANKARA (İGFA) - Bayraktar TB3, art arda yapılan testleri bir bir geçiyor. Milli SİHA'nın ikinci prototipi bu kez de Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'ni başarılı bir şekilde tamamladı.

TB3'ün 4'üncü uçuş testini BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar, "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesini kullandı.

https://twitter.com/Selcuk/status/1775586421698334877