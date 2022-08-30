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Bayraktar TB2 gökyüzüne ay yıldız çizdi
GÜNDEM 30.08.2022, 13:36
BayraktarTB2 İHA 100 yıl önce Büyük Taarruz'un gerçekleştiği bölgede şanlı bayrağımızın ay ve yıldızını gökyüzüne çizdi.ANKARA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan BayraktarTB2 İHA, 100 yıl önce Büyük Taarruz'un gerçekleştiği bölgede şanlı bayrağımızın ay ve yıldızını gökyüzüne çizdi.
Baykar şirketi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
https://twitter.com/BaykarTech/status/1564549524999266304
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