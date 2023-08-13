Bayrak talebi en fazla Fransa ve İspanya'dan

Bayrak üretiminde üs konumunda olan Türkiye aynı zamanda önemli bayrak ihracatçısı konumunda. Önümüzdeki yıl Mart ayıda yapılacak olan belediye seçimleri bayrak üretimini daha da arttıracak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin önemli bayrak üreticilerinden Asya Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çilkaya, firma olarak 40’tan fazla ülkeye bayrak ihraç ettiklerini ve en fazla talebin Fransa ve İspanya’dan geldiğini söyledi.

Avrupa, Ortadoğu, Aysa ve Afrika’da bir çok ülkeden özel sipariş aldıklarını belirten Çilkaya, Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan, Arnavutluk, Japonya, Mısır, Somali gibi 40’tan fazla ülkeden de aldıkları siparişlerin üretimini yaparak ihraç ettiklerini kaydetti.

Ülke bayraklarında parti bayraklarına, şirket bayraklarından süsleme ve dekoratif organizasyon bayraklarına kadar birçok alanda bayrak ürerimi yaptıklarını belirten Çilkaya, önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak belediye seçimlerinin bayrak üretimini daha da arttıracağına dikkati çekerek, seçimlerin bayrak üretimi üzerindeki etkisi bir hayli fazla olduğunu daha çok parti ve Türk bayrağının siparişi geleceğini söyledi.