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Baykoca ekibini büyütüyor... Başvurular ay sonuna kadar sürüyor

GÜNDEM 08.01.2024, 15:41
Baykoca ekibini büyütüyor... Başvurular ay sonuna kadar sürüyor

İnegöl Belediyesi’nin yerli ve milli teknoloji çalışmalarına katkı sunmak amacıyla kurulan ve 2021 yılından bu yana her yıl Teknofest’te çeşitli başarılar elde eden Baykoca Teknoloji Platformu, Teknofest 2024 üye alımlarına başladı. Baykoca takımlarında yer almak isteyenler 31 Ocak'a kadar başvurabilecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2020 yılında Baykoca Teknoloji Platformunu kurarak 4 yılda önemli çalışmalara imza atan ve 3 yıl boyunca Teknofest’e katılarak burada da başarılar elde eden oluşum, Teknofest 2024 hazırlıklarına başladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 14 projeyle başvuru yapmayı planladıkları Teknofest 2024 yolculuğu öncesi üye alımlarına başladıklarını, Baykoca takımlarında yer almak isteyenlerin 31 Ocak tarihine kadar başvurması gerektiğini söyledi.

BAYKOCA’NIN GÖLGESİNDE 125 GENÇ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Başkan Taban, platformun mottosu ve yol haritasında Osmanlı hanedanının ilk şehidi olarak kabul edilen ve kabri şehrimizde bulunan Osman Bey’in yeğeni, Savcı Bey'in oğlu Bayhoca’nın (Baykoca) hatırasını referans aldıklarını belirterek, "Gençlerimizin henüz 16 yaşında kahramanlıkla mücadele ederken şehit olan idealist tarihsel kahramanımızı model almasını amaçlamaktayız. Bu minvalde, Baykoca ismini marka olarak tescilledik. Teknoloji platformumuz kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda bu markamızı kullanmaktayız. Gençlerimizin yerli ve milli teknoloji çalışmalarına özendirilmesi ve bu alanda maddi manevi desteklenmesini amaçlamaktayız. Platformumuz kuruluşundan bugüne 5 festival, 3 yarışma, 5 fuara katılım sağlayarak 3 ödülü şehrimize kazandırmıştır. Ayrıca 30 gencimize staj imkanı sunulmuş olup 15 gencimizin savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli nitelikli şirketlerdeki istihdamına katkı sağlanmıştır. Platformumuz koordinasyonunda 18 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Şu an 17 takım 125 gönüllü üyesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir” diye konuştu.

Baykoca Proje Takımlarının 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Teknofest’lerde yer aldığını da hatırlatan Başkan Taban, elde ettikleri başarılara da dikkati çekti.

TEKNOFEST 2024 ÖNCESİ YENİ EKİP ÜYELERİ İÇİN ALIM SÜRECİ BAŞLADI

Devam eden çalışmalar kapsamında platformun bünyesinde aktif görev alan gönüllü genç ekibi güçlendirmek istediklerini belirten Başkan Taban, "Bu kapsamda Teknofest 2024’e hazırlanırken yerli ve milli teknoloji çalışmalarında çakraları açık gençleri platformumuza dahil etmek adına çağrıya çıktık. Toplam 14 proje takımı ile Teknofest 2024’e başvuru yapmayı planlamaktayız. Bu takımlarımız; Baykoca Şehremini, Baykoca Barbaros, Baykoca Mirâs, Baykoca Bulut, Baykoca İstikbal Roket, Baykoca Bulmaca, Baykoca Refakât, Baykoca Gözcü, Baykoca Gıda Dedektörü, Baykoca Nostaljik Rehber, Baykoca Sîna, Baykoca Çınar, Baykoca Seha ve Baykoca Üvercinka’dır. 31 Ocak tarihine kadar bizlere Whatsapp hattımız üzerinden ulaşan gençlerimizle bire bir yüz yüze görüşerek seçmelerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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