Bayer'den her bir girişime 300 bin TL hibe desteği

Bayer G4A Girişim Hızlandırma Programı’nın başvuruları 11 Şubat’a kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Bayer’in Hackquarters ile birlikte 2018’den bu yana Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla yürüttüğü G4A Girişim Hızlandırma Programı’nın başvuruları 8 Ocak’ta başlıyor.

Programa sağlık ve tarım alanlarında dijital çözümler sunan, fikir aşamasını geçmiş, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline, yalın bir ürüne veya prototipe sahip ya da satış aşamasında olan girişimciler başvurabiliyor.

Başvurular 11 Şubat Pazar gününe kadar g4a.bayer.com.tr web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Bu arada dileyen girişimciler 17 Ocak ve 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Online Buluşma etkinliğine katılarak program hakkında merak ettikleri soruları yöneltip daha detaylı bilgi alabilecek. Seçilenler arasından berlilenen her bir girişime 300 bin TL hibe desteği verilecek.