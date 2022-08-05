Bayburt'ta ekmeğin gramajı düşürülüp zam yapıldı!

Bayburt'ta 3,5 liraya satılan 250 gramlık ekmek yarından itibaren 210 grama düşürülerek 4 liraya satılmaya başlayacak. Bayburt'taki ekmek zammına isyan eden Gelecek Partisi İl Başkanı Nazir Güler, "İnsanlar ekmeği unutacak" dedi.BAYBURT (İGFA) - Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Bayburt'ta yarın geçerli olmak üzere ekmeğe gelecek olan zamla ilgili değerlendirmede bulundu.

Artan girdi maliyetleri ve enflasyon zamları sebebiyle 81 ilde ekmeğe zam üstüne zam gelmeye devam ederken Bayburt'ta ekmeğin gramajının düşürülüp, daha pahalıya satılacağını belirten Başkan Güler, bu yıl Bayburt'ta ekmeğe üç kez zam geldiğini söyledi.

Bayburt'ta ekmeğe 4 Ağustos tarihi itibarıyla zam geldiğini belirten Başkan Güler, "Bu kez gramajı düşürülerek fiyat artışına gidildi. 250 gram ekmeğin 3,50 liraya satıldığı Bayburt'ta bu geceden itibaren 210 gram ekmek 4 liraya satılacak. 2022 yılı Mart ayına kadar 250 gramı 2,50 liradan satılan ekmek, Mart ayında verilen zamla 250 gramı 3 liraya yükselmişti. Aradan 50 gün geçtikten sonra mayıs ayında 250 gram ekmek 3,50 liraya olmuştu. Bugün verilen teklife göre ise, gramajı 40 gram düşen ekmeğe 50 kuruş daha zam yapıldı. Ekmek bu gece itibariyle 210 gramı 4.00 liradan alınabilecek" dedi.

Bu durumda üretici de tüketici de çok zor duruma düşeceğini ifade eden Başkan Güler, "Zaten yiyecek ekmek bulamayan halk iyice ekmek nedir unutacak. Öyle ki bu gidişle fırıncılar iflasa sürüklenecek. Halk ise ekmeğe hasret kalacak" diye konuştu.