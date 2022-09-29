Bayat ekmek yemekleri ile israfa 'dur' denilecek

İsrafa karşı “Bayat ekmek yemekleri” kampanyası başlatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Her gün 12 milyon ekmek bayatlatılarak çöpe atılırken, her gün 60 milyon lirayı da çöpe atmış oluyoruz.

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Farkındalık Derneği SAGEF, bu korkunç israfı önlemek için anlamlı bir kampanya başlattı.

SAGEF, “Haftada bir öğün bayat ekmek yemeği yiyelim, israfa dur diyelim” sloganıyla bayat ekmeklerle yapılabilecek yüzlerce yemek tarifi hazırladı. 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü’nde start alan kampanya kapsamında hazırlanan bayat ekmek yemekleri tarifleri sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmaya başladı.

SAGEF Başkanı Ekrem Altıntepe, kampanya dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen israfı önlemede farkındalık oluşturmanın ilk adımının ekmek israfını önlemekten geçtiğini belirtti. Altıntepe, bunun için dernek olarak “Haftada bir öğün bayat ekmek yemeği yeme” kampanyası başlattıklarını söyledi.

Altıntepe, “Tüm bu anlattıklarımız bayat bir hikaye gibi gelebilir, ancak gelecek için taze bir fikir. Tek yapmanız gereken bayat ekmekleri değerlendirme kararı almanız. Haftada bir öğün de olsa bayat ekmek yemeği yiyelim, israfa dur diyelim” dedi.