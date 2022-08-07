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Batman Sason’da LGS başarısına tablet

GÜNDEM 07.08.2022, 17:38
Batman Sason’da LGS başarısına tablet

Batman'ın Sason ilçesinde LGS’de dereceye giren öğrencilere tablet hediye edildi.BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Murat Mete, açıklanan LGS sonuçlarına göre ilçede ilk üçe girerek derece yapan öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti.

Kaymakam Mete, öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek; ’’geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın göstermiş oldukları bu başarı ileride onları önemli görevlere taşıyacaktır. Kendilerini azim ve gayretlerinden ötürü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim’’ dedi.

Kaymakam Mete, dereceye giren öğrencilere tablet hediye etti.

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