Batman Sason’da arıcılara kışlama desteği

Batman’ın Sason ilçesinde üreticilik yapan arıcılara İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kışlama desteği kapsamında toz şeker dağıtıldı.BATMAN (İGFA) - Batman'da 261 arı yetiştiricisine toplam 845 çuval 42 bin 250 kilo şeker yardımı yaptıklarını belirten Sason İlçe Tarım Müdürü Eyyüp Aktaş, dağıtılan şekerlerin bal hasatları bittikten sonra Sonbahar’ın son aylarında arıların beslenmesi için kullanılacağını söyledi.