Batman Sason’da arıcılara eğitim

Batman’ın Sason ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizesiyle ilçedeki arıcılara eğitim verildi.BATMAN (İGFA) - Anadolu Lisesi Konferans salonunda düzenlenen eğitimde konuşan Kaymakam Murat Mete, ilçe ekonomisinde yer sahibi olan arıcılığın ve tarımın daha verimli yapılabilmesi amacıyla düzenlenen seminerin, üreticilerin bilgilerini tazelemesi, yeni bilgiler edinmesi, var olan problemlerinin çözümü için tecrübe ve akademik bilgilerden faydalanılması açısından önemini anlattı.

Mete, “2022 yılında 305 arı işletmesi sayımız toplam 28 bin 313 adet arılı kovanımız mevcut iken 2023 yılında proje kapsamında planladığımız arılı kovanla birlikte işletme sayımızı 365 arılı kovan sayımızı 30 bin 813’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Program kapsamında 250 arıcıya eğitim verdiklerini belirten Sason İlce Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş, İlçede arıcılığı geliştirmek, yaygınlaştırmak, üretimi artırmak, üretilen ürünün kalitesini artırmak ve ürünün katma değerini artırmaya yönelik eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Program sonunda eğitime katılanlara sertifikaları verildi.