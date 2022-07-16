Batman Sason’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Batman'ın Sason ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebetiyle ilçe Cumhuriyet meydanında etkinlik düzenlendi.Yeni Bahar TV (BATMAN İGFA)

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşma yapan Sason’lu 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir, " Hain Darbe kalkışmasını herkes gibi bende televizyonlardan öğrendim. Öncesinde darbeler görmedik fakat büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla iyi bir şey olmadığının bilincindeydik. Sayın Cumhurbaşkanımınız çağrısı üzerine milyonlar gibi evde bulunanlarla beraber bizlerde elimizde Türk bayraklarıyla meydanlara indik. Karşımızda şanlı ordumuzun içine sızmış askerimizin üniformasını giymiş, milletin vergileriyle ülkemizin ve milletimizin bütünlüğünü korumak için alınan tankları, tüfekleri, helikopterleri ve uçakları elinde sadece Türk bayrağı olan milletimize çevirerek acımasızca yüzlercesini şehit binlercesini gazi ettiler” dedi.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üstünden 6 yıl geçmesine rağmen halen ilk günkü acıları yaşamakta olduklarını belirten Taşdemir, “Sadece tek emelleri vatanın bütünlüğünü ve kutsal değerlerine sahip çıkmak için vücutlarını tanklara tüfeklere siper eden kahramanlarımızın parçalanmış bedenleri, şehit olan kahramanlarımızı, yaralı olmasına rağmen tek derdi vatan olan vatandaşlarımızın görüntüleri gözümün önünden gitmiyor” dedi.

Daha sonra konuşma yapan Sason Kaymakamı Murat Mete, 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızın kahramanlıkları ile nesilden nesile gururla aktarılacak bir zaferle tüm dünyaya gereken cevabı verdiğini belirtti. Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla hain darbe girişimine karşı milletin meydanlara çıkarak tanklara, bombalara ve kurşunlara karşı durarak kanları pahasına bu hain darbe girişimine engel olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından program şiir ve ilahilerle devam etti.