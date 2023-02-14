Batman Sason deprem bölgelerine ısıtacak

Batman'ın Sason ilçesinde deprem bölgelerinde kurulan çadırlarda kullanılmak üzere odun sobası ile birlikte yakacak odun gönderildi.BATMAN (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin ardından bölgeye yapılan yardım çalışmaları devam ediyor.

AFAD ile irtibatlı bir şekilde yardım çalışmalarını yürüttüklerini belirten Sason Kaymakamı Murat Mete, bu kapsamda kurulan çadırlarda kullanılmak üzere depremzedelere odun sobası ve yakacak odun gönderdiklerini belirtti.

3 tır kuru odun gönderdiklerini belirten Mete, ilçedeki yardımsever vatandaşlara yardım konusundaki hassasiyetlerinden dolayı müteşekkir olduklarını söyledi.