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Batman Sason'da minibüs şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
GÜNDEM 06.10.2022, 09:05
Batman'ın Sason ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 6 yaralıBATMAN (İGFA) - Batman-Sason yolunda inşaat işçilerini taşıyan minibüs virajı alamayarak Ziyaret Köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.
Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Sason’da çalışan inşaat işçilerini alan 58 DY 605 plakalı henüz sürücüsü öğrenilemeyen araç Kozluk ilçesine bağlı Ziyaret Köyü yakınlarında virajı alamayarak dereye yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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