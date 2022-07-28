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Batman'da peynir bidonunda uyuşturucu madde
GÜNDEM 28.07.2022, 15:22
Batman’da peynir bidonunda uyuşturucu ve silah bulundu.Express Haber / BATMAN (İGFA) - Batman Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan mutabakat sonucu özel eğitim alan belediye güvenlik personeli, BAŞTİ’de-ray cihazında peynir bidonu içerisinde yaptığı inceleme sonucunda silah ve uyuşturucu madde yakaladı.
Güvenlik personelinin dikkati sonucu farklı zamanlarda yakalanan kişi veya kişiler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ‘Kaan’ mobil uygulaması sayesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.
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