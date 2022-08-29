Batman'da doğaseverler kar tünellerine hayran kaldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nün (DİDOSK) organizesiyle bir araya gelen dağcılar ve bölge illerindeki farklı meslek gruplarından 40 doğasever, Batman'ın Sason ilçesinde bulunan kar tünellerine gezi düzenledi.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyündeki Dabanang Yaylası'nda bulunan kardan tünel bunaltıcı sıcakta serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor. 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nın eteklerinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki yaylada kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek tünellere dönüşüyor.

Kardan tünelleri serinliğiyle yöredeki vatandaşlardan, manzarasıyla da doğa fotoğrafçılarından ilgi görüyor. Diyarbakır ve bölge illerden gelen 40 doğasever kar tünellerini gezerek bol bol serinlemenin keyfini çıkarıp, resim çekti.

DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karahan, “Doğa harikası olan bu yer için Diyarbakır’dan 40 kişilik bir ekiple geldik. Bu kadar uzun bir yola ve zahmetli olmasına rağmen bu tünelleri görmek zevk vericiydi. Yaptığım araştırmada buraya en yakın kar tünelinin Kayseri’de olduğunu öğrendim. Bölgemize has olan bu tünelin mutlaka gezilip görülmesi gerektiğine inanıyorum. Çok keyif aldık. Zordu fakat çok keyifliydi. Hele Ağustos ayında bu kadar üşüyebileceğimizi tahmin etmemiştim. Bütün doğaseverleri bütün meraklı insanları davet ediyoruz. Ben özellikle bu organizasyonda birlere desteklerini esirgemeyen Sason Kaymakamımız sayın Murat Mete’ye teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“BU ATMOSFERİ BURADA YAŞAYABİLECEĞİMİZİ TAHMİN ETMEMİŞTİK”

Bu mevsimde, özellikle Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır gibi illerde insanlar sıcaktan kavrulurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde böyle serin bir atmosferi yaşayabileceklerini tahmin etmediklerini söyleyen İnsansız Hava Araçları Yazılım Editörü ve Eğitmeni Hasan Arzakçı “Muazzam bir ortam. Alaskayı andıran bir ortam. Bu atmosferi ve bu ambiyansı burada yaşayabileceğimizi tahmin etmemiştik. Gerçekten muhteşem bir yer” dedi.

Aile Hekimi Dr. Naci Çelik de “Sason'a bağlı Mereto dağı eteklerinde kar tünellerini ziyaret ettik. Diyarbakır’dan ve Sason’dan gelen doğa aşıklarıyla beraber güzel bir doğa olayına tanık olduk. Çok da keyif aldık. İnşallah bizim gibi doğaya aşık olan, doğadan keyif alan insanların sık sık burayı ziyaret etmesini istiyorum” dedi.

Diyarbakır’dan gelen Aktivist Ahmet Yıldız da 4 yıl önce keşfedilen bu güzel yeri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Herkesin gelip görmesi lazım. Ülkemizin turizmi için buraların tanıtılması lazım. Bu güzel yerlere sahip çıkalım, temiz tutalım, doğamızı koruyalım” dedi.

Bölgedeki saklı güzellikleri bir daha gördüklerini belirten Eğitimci-Aktivist Ömer Yıldız, "Benim için eşsiz bir deneyimdi. Buradaki coğrafyayı görmek, yakından hissetmek tarifsizdi gerçekten. Çoğrafyamızın ne kadar saklı muhteşem güzelliklerinin olduğunu bu gezide bir daha görmüş oldum. Ayrıca burada bize mütevazi evlerini açan köylülerimize teşekkürü de borç bilirim. Herkese çağrım: uzaklara gitmemize gerek yok. Gerçekten burnumuzun üstündeki unutmuş olduğum bir gözlük gibi aslında gerçekten coğrafyamızdaki bu güzellikler. Şiddetle herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Ağustos ayında kar görebilecğini hiç düşünmediğini belirten Aktivistlerden Nevin Topal “Kar tünellerini merak ettiğimiz için geldik. Ben karı Ağustos ayında düşünmüyordum aslında. Müthiş bir duygu, bu duyguyu anlatmak mümkün değil adeta. Gelin görün diyorum” ifadelerini kullandı.