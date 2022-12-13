'Batman Çöpçü Balığı' için Sason Çayı temizleniyor

Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı, 47 yıl aradan sonra Sason’da araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral tarafından Sason Çayı'nda tespit edidi. Balığın koruma çalışmalarına başlandı.BATMAN (İGFA) - ABD'li aktör Leonardo DiCaprio da bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra popüler olan ve Sason Han deresinde bulunan 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı” nın korunması için Tarım ve Orman Bakanlığının 'Deniz ve İç Sularda Terkedilmiş Av Araçlarının Temizlenmesi´ projesi kapsamında Sason Han Çayını temizleme çalışmaları başladı.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Sason Çayı´nın terkedilmiş av araçlarından temizlendiğini belirterek, "Çayın yaklaşık olarak 26 kilometresini bu av araçlarından temizlemiş olacağız. Şu ana kadar 50 kilogram ağırlığında ağ temizliği yapıldı" dedi.

Sason Han Deresi hayalet ağlardan temizlenerek balık üreme alanlarının oluşturulmasının yanı sıra, balık ekosisteminin oluşturulması ve popülasyonun korunması nedeniyle başlatılan çalışmalarda 26 kilometrelik alanın temizlendiğini belirten Aydın, projenin bakanlık tarafından yürütüldüğünü söyledi.

50 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA AĞ TEMİZLİĞİ YAPILDI

Projenin 2021'de önce deniz sularında başladığına dikkati çeken Aydın, "Şimdi de iç sularda özellikle nesli tehlikede olan, ilimizde de 'Bantlı çöpçü balığı' var. Bunların nesli tehlike altında olup kırmızı listede yer alıyor. Amacımız, vatandaşların suya bıraktıkları av araçlarını temizlemektir. Bakanlığımızın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün finansmanıyla bu projeyi sürdürüyoruz. Yüklenici firma ile birlikte bugün de Sason Çayı'nda temizleme çalışmalarını devam ettiriyoruz. 26 kilometrelik bir alanı temizledik. İnşallah yarın sonlandıracağız. Amacımız nesli tükenme tehlikesi altında olan Batman çöpçü balığı ve diğer canlı türlerimizin koruma altına alarak onlara daha geniş yaşam olanı oluşturmaktır. Av sezonu dışında veya belli bir uzunluğun altında olan balıkların üremelerinin sağlanması için balıkçıların kesinlikle avlanmamasını istiyoruz. Sahada jandarma ile beraber kontrollerimizi sürdürüyoruz. Dalgıçlarda su altı görüntüleme araçları var. Av araçlarını gördükleri zaman fotoğraflayabiliyorlar ve malzemeler yardımıyla sudan çıkarabiliyorlar. Şimdiye kadar 50 kilo ağırlığında ağ temizliği yapıldı" diye konuştu.