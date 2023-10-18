BATİYAC: “İsrail soykırımını lanetliyoruz”

Batı Karadeniz İnternet Gazetecileri ve Yazarları Cemiyeti (BATİYAC), İsrail’in Gazze’ye karşı yaptığı saldırıyı kınadı.ZONGULDAK (İGFA) - BATİYAC Başkanı Sina Çıladır, yaptığı yazılı açıklamada, “Endişe ile takip ettiğimiz İsrail-Filistin savaşında İsrail ‘in son saldırısında Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırı bir insanlık suçu olarak tarihe geçti. İsrail’in ölçüsüz ve acımasız saldırısı sonucu 500’den fazla sivil vatandaş katledildi. Filistin halkına yönelik yıllardır süren sistematik saldırının artık bir son bulması gerektiğine inanarak; gazetecilik mesleğinin olmazsa olmazı insani değerleri savunma sorumluluğumuz gereği tarihe bir not düşüyor ve İsrail’e insani değerlerin açık bir ihlâli niteliğini taşıyan saldırıları biran önce durdurması çağrısında bulunuyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de tüm dünyaya dediği gibi: “ Yurtta sulh, cihanda sulh” diyoruz" görüşlerine yer verdi.