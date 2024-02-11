Batıda sağanak, doğuda çığ tehlikesi

Meteoroloji'nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat Pazar gününe ilişkin günlük tahmini hava raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Önemli bir değişiklik beklenmediği hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise gnellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ve ÇIĞ UYARISI

Bu arada günlük tahmini rapora göre Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isterken, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.