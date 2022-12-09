Batı Trakya Türkleri'nden TBMM Komisyonu'na ziyaret

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif ve kurul üyeleri, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Batı Trakya Türkleri Heyeti'nden TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na yapılan ziyarette, eğitim, ekonomi, din ve ibadet özgürlüğü ile siyasi temsil konularında Batı Trakya Türk azınlığının yaşadığı sorunlar aktarıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, kurulun, Batı Trakya azınlığının en üst organı olduğunu anımsatarak, toplantıda, Batı Trakya özelinde yaşanan hak ihlallerinin değerlendirmesini yaptıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Kurul üyelerimiz, Batı Trakya'nın sorunları ile önümüzdeki döneme ilişkin perspektiflerini ortaya koydular. Türkiye'yi bir ana vatan, aynı zamanda bir garantör ülke olarak görüyorlar. Yaşadıkları sorunları uluslararası platformlarda her zaman dile getiriyoruz." dedi.

Aktarılanları komisyon üyeleriyle değerlendireceklerini ifade eden Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, seçim dolayısıyla sürecin azaldığını ancak kalan zamanda komisyon olarak bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi.

Komisyon Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal ise, Batı Trakya Türk azınlığının tüm demokratik haklarının yanında olduklarını vurgulayarak, "Bütün sıkıntılarda yalnız sizin değil bütün dünyada herkesin yanındayız. Biz Anadolu'da 72 milletten gelen bir felsefenin devamıyız. Bizde ırk, din, dil farkı olmaz. Biz insanı insan gören felsefeden geliyoruz. Bu anlamda her zaman yanınızdayız." dedi.