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Batı Trakya Türkleri Kocaeli'de anıldı

GÜNDEM 29.01.2023, 16:30
Batı Trakya Türkleri Kocaeli'de anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş Günü’nü Antikkapı’da düzenlediği programla andıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş Günü’nü düzenlediği programla andı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği birlikteliğinde hazırlanan anma etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Antikkapı’da gerçekleşen anlamlı etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz Türk’üz, biz buradayız, biz dünyanın tüm coğrafyasındayız. Biz varken zulüm olmayacak” dedi.

Batı Trakya Türklerinin gördüğü zulüm ve hukuki baskılar üzerinde duran Başkan Büyükakın, vatan bilinen yerlerde Türklük şuurunun devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Büyükakın, “Bu coğrafya çok sayıda millete mezar oldu. Bu coğrafyada ayakta durmak kolay değil. Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika coğrafyasına uzanan serüvenimiz bu hikayelerle dolu. Biz bu hikayeleri unutursak hem o topraklardan hem bu topraklardan gideriz. Bu dava için ömrünü adayan insanlar olmadığı sürece önce tabelamızı kaldırırlar, sonra Türk isminden rahatsız olurlar sonra da yok olup gideriz. Bugün burada etkinliğimizi gerçekleştirmemizin amacı unutursak yok olacağımızı bildiğimiz için. Uyursanız ölürsünüz, unutursanız yok olursunuz” diye konuştu.

“DÜNYANIN NÖBETİNİ TUTUYORUZ”

Türk milletinin haklı bütün mücadelelerin yanında olduğunu ve olması gerektiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Bütün Türk- İslam coğrafyasındaki mücadeleler benim mücadelemdir. İskeçe’deki mücadele ruhunu kaybetmek Anadolu’yu kaybetmektir. Çünkü biz aynı ruhtan besleniyoruz. Biz ülkemiz işgale uğradığı zaman bu ruhla ayakta durabildik. Ondan daha ötesi bizim aziz milletimizi diğer milletlerden ayıran en büyük özellik ise Türk milletinin dünya nöbeti tutmasıdır. Mazlum milletlerin nöbetini tutarız. Bizim olduğumuz yerde herkese barış, adalet gider. Biz Türk’üz, biz buradayız, biz dünyanın tüm coğrafyasındayız. Biz varken zulüm olmayacak. Ne bize karşı yapılan zulme boyun eğeceğiz ne de başka zulümlere izin vereceğiz. Bu atalarımızdan beri böyle oldu” ifadelerini kullandı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük de yaptığı konuşmada Yunanistan’ın yaptığı asimilasyon politikalarını anlattı.

KARANFİL BIRAKILDI

Antikkapı’da gerçekleşen programın ardından katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla Fevziye Parkı’nda bulunan Batı Trakya Milli Kimlik Direniş Anıtı’na yürüdü.

Burada Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük’ün yaptığı basın açıklamasından sonra anıta karanfiller bırakıldı.

Anma programı helva dağıtımının da ardından son buldu.

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