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Batı Kardeniz'deki selde 2 kayıp
GÜNDEM 28.06.2022, 12:07
Sel ve su taşkınları sebebiyle Kastamonu ve Düzce'de kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı payalşımda, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde kaybolan Recep Bakırcı ile Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ı arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bakan Soylu, "Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1541690543654174720
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