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Batan geminin mirası Muğla'ya kaldı

GÜNDEM 30.11.2022, 09:27
Batan geminin mirası Muğla'ya kaldı

Muğla sahillerinde arkaik dönem ve Osmanlı dönemine ait iki ayrı batıkta yapılan kazılarda da önemli eserlere ulaşıldı.MUĞLA (İGFA) - Mavi Miras Projesi kapsamında, dünyada ilk olarak ülkemiz karasularında keşfedilen ve Anadolu’da bulunan en eski liman kalıntısı olduğu tespit edilen sualtı tunç çağı kazı alanı dünyanın en büyük tunç çağı seramik eser topluluğunu Muğla’ya miras bıraktı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu yıl başlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile yapılan Sualtı kazılarını ziyaret ederek Kazı Başkanı Doç. Dr. A. Harun Özdaş’ tan bilgi aldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı’ya ziyaretlerinde Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Sahil Güvenlik Güney Gurup Komutan Vekili Binbaşı Gökhan Tula, Kültür ve Turizm Muğla İl Müdürü Hüseyin Toprak eşlik etti.

MAVİ MİRAS PROJESİ ÜÇ FARKLI BATIK ORTAYA ÇIKARDI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Mavi Miras Projesi kapsamında keşfedilen ve bölge tarihine önemli veriler sunacak olan Sualtı kazılarının üç farklı batık üzerinde yürütüldüğünü belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Kazı Başkanı Doç. Dr. A. Harun Özdaş kazı çalışmaları, sualtı kazısında kullanılan teknik ekipmanlar, yazılımlar ve diğer yüksek teknolojik cihazlar hakkında Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki heyete bilgi verdi.

VALİ TAVLI BATIK ALANLARINI İNCELEDİ

Vali Orhan Tavlı ilk olarak ülkemiz karasularında bulunan en büyük tunç çağı seramik eser topluluğunun çıkarıldığı tunç çağı kazı alanını ziyaret etti.

Bugüne kadar Anadolu’da bulunan en eski liman kalıntısı olduğu tespit edilen ve milattan önce 2 binin ilk yarısına tarihlendirilen buluntular arasında konik kap ve fincanlar, tezgâh ve terazi ağırlıkları, ağırşaklar, el baltaları pithoslar ve çömleklerin yanı sıra, ilk defa Linear-A yazısına ait buluntuların olduğu ve kazı çalışmalarının Ege tarihine önemli veriler sunacağı söylendi.

Daha sonra Akdeniz’de kazısı yapılan ilk ve tek heykel ve mortaryum taşıyan M.Ö. 7. Yüzyıl sonu Arkaik dönem batığının sualtı kazı alanına geçen Vali Orhan Tavlı ve beraberindeki heyete batık alanında değişik formlarda seramik kap ve testilerin, balık ağı ağırlıkları ile Kıbrıs, Korinth, Samos, Sakız ve Fenike amforalarının bulunduğu, Geminin Güney batı Ege kıyılarındaki önemli merkezlere sunu malzemesi taşıdığının düşünüldüğü belirtildi.

SUALTI KAZILARI DOÇ. DR. A. HARUN ÖZDAŞ'A EMANET

Osmanlı Dönemi Batığı hakkında da bilgilendirme ve sunum yapan Kazı Başkanı Doç. Dr. A. Harun Özdaş; Henüz kimliği tespit edilemeyen batığın, 18. Yüzyıl Osmanlı Dönemi savaş gemisine ait olduğu düşünüldüğünü, buluntular arasında çok sayıda askeri mühimmat ile personelin kullandığı pipolar ve geminin mutfağına ait kapların çıkarıldığını, yapılan teknik inceleme ile geminin bir mücadele sonrasında kıyıya sürüklenerek karaya oturduğu ve battığının anlaşıldığını ifade etti.

Muğla’nın dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Vali Orhan Tavlı da yapılan sualtı kazıları ve yeni keşiflerle Muğla’nın Sualtı arkeolojisinin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

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