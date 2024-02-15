Batan gemi 51 metre derinlikte tespit edildi!

Marmara Denizi’nde batan BATUHAN-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit etti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Deniz Kuvvetleri'nin arama kurtarma çalışmaları için bir adet Deniz Karakol Uçağı görevlendirdiği kaydedildi.

İzmit Körfezi’nde bulunan araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemimiz TCG AYVALIK da bölgeye intikal etti.

Su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip olan her iki gemimiz bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlarken, Bakanlık, ilave olarak Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemimiz TCG AKIN da destek için bölgeye intikale devam ettiğini kaydetti.

Bu arada Deniz Kuvvetleri'ne ait bir adet Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bekletildiği öğrenildi.

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