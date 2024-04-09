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BASKİ yöneticilerinden Başkan Akın'a brifing
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, görevi devraldıktan hemen sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (BASKİ) görev yapan yöneticilerle ilk toplantısını gerçekleştirdi
GÜNDEM 09.04.2024, 14:15
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, görevi devraldıktan hemen sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (BASKİ) görev yapan yöneticilerle ilk toplantısını gerçekleştirdi. BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen devir teslim töreninin ardından belediyedeki yöneticilerle toplandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları, Daire Başkanları ve birim müdürleri katıldı. Büyükşehir ve BASKİ yöneticileriyle tanışan Akın, belediyenin mevcut durumuna ilişkin brifing aldı.
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