Başkent 2023 öncesi ışıl ışıl

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nı süsleyerek Başkenti yeni yıla hazırladı.ANKARA (İGFA) - Kentin yeni yıl ruhuna uygun bir şekilde ışıklandırılarak süslenmesi ve Güvenpark’a yerleştirilen dev “Mutlu Yıllar” yazısı Başkentliler tarafından yoğun ilgi gördü. ANFA Peyzaj ekipleri ise süslemelere İzmir Caddesi’nde yapımına başladıkları kilim motifli çiçeklerle destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin göbeği 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nı ışıklandırarak kenti yeni yıla hazırladı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı 2023 yılına sayılı günler kala kent merkezindeki ağaçları ışıklarla süslerken Güvenpark’a da dev bir ışıklı “Mutlu Yıllar” yazısı yerleştirdi.

Başkentlilerin yeni yıla mutlu ve umutlu girmesi için kent merkezinde ışıklandırma çalışması yaptıklarını belirten Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2022’nin son günlerinde vatandaşlarımızla birlikte yeni yılın heyecanını yaşıyoruz. Bugünlerde hem değerli hemşehrilerimize yeni yılın keyfini yaşatabilmek hem de Ankara’nın merkezi olan Kızılay bölgemizde esnafın da işlerine katkıda bulunmak amacıyla bir aydınlatma çalışması yaptık. Bu vesileyle tüm halkımızın yeni yılını kutlarız” dedi.