BaşkanAktaş Bursa'nın UNESCO yolculuğunu anlattı

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi Kütahya'nın ev sahipliğinde 17 ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen ‘Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi’ne katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın UNESCO yolculuğu ve tarihi mirasın ayağa kaldırılması yolunda yaptıkları çalışmaları anlattı.BURSA (İGFA) - Zanaat ve Halk Sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehri olarak tescillenen Kütahya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi, panel ve çeşitli etkinliklerle sürüyor. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İspanya, Malezya, Suudi Arabistan ve Hindistan ile ABD'nin New Mexico eyaletinden temsilcilerin katıldığı zirvede, yaratıcı kültürel endüstriler hakkında akademik bildiriler sunulurken, kültürel işbirliklerin de güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da zirvenin ikinci gününde düzenlenen ‘Sektörde Köklü Miras Hafızamız’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Kütahya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hakan Kara’nın oturum başkanlığını üstlendiği panelde, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği ve Dünya Tasarım Organizasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Ersayın, Pazarlama ve Markalaşma Uzmanı Prof. Dr. Massimo Alvito da konuşmacı olarak yer aldı.

“BURSA’YI ÖZETLEYEN İKİ ÖZELLİK: TARİH VE TABİAT”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Evliya Çelebi’nin şehri Kütahya’da olmakta büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yüksek lisans eğitimini de Kütahya’da aldığını hatırlatarak bu şehre ayrı bir muhabbeti olduğunu belirten Başkan Aktaş, Türkiye’deki her bir şehrin ayrı ve özel güzelliklere sahip olduğunu, meselenin bunları öne çıkarmak olduğunu ifade etti. Artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını kaydeden Başkan Aktaş, şehirlerin bu dinamizminin aslında ülkelerin gücü olarak ortaya çıktığını anlattı.

Bursa’nın en şanslı şehirlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Yaratıcı Şehirler Ağı ve kültürel endüstriyle alakalı neler yaptıklarını katılımcılarla paylaştı. Günümüzde birçok şeyin unutulmaya yüz tuttuğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Unutulmaya yüz tutan bir çok değerimiz var. Onları canlandırmak, yaşatmak ve ticari aktiviteye dönüştürmek adına yapılması gerekenler var. Sadece söylemde değil, eylemle de bu yönde harekete geçilmesi gerekir. Bu manada bu buluşmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar, ‘Beş şehir’ adlı eserinde Bursa’mız için şu veciz ve nefis ifadeleri kullanıyor. ‘İlk kuruluş çağının havasını saklar, onun arasından bizimle konuşur, onun şiirini teneffüs eder. Bu devir haddi zatında bir mucize, bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu için, Bursa, Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir, denilebilir.’ Bizler de büyük edebiyatçımızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bursa’yı bu manada ayağa kaldırmaya, hizmetlerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bursa’yı özetleyen iki özellik var. Tarih ve tabiat. 5 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, özellikle erken dönem Osmanlı’nın izlerini bünyesinde taşıyan, kurucu başkent Bursa. Her sokağında, caddesinde bu özelliği görmek mümkün” dedi.

“ZENGİN BİR GELENEĞİMİZ VAR”

Manifestolarının ‘geçmişi ihya, bugünü imar, yarını inşa’ olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, şehirleri, medeniyetlerin aynası olarak telakki etmek gerektiğini belirtti. Bursa’nın ne kadar değişirse değişsin ilk kuruluş devrinin rengini, kokusunu, havasını ve manzarasını sokaklarında hâlâ saklayan bir Türk şehri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Gizli hazineleri görünür kılmak, yıpranan yapıları tamir etmek, yıkılanları tekrar ayağa kaldırmak, geleneklerimize sahip çıkmak, adetlerimizi devam ettirmek bizim asli vazifemizdir. Bursa, bütün özelliklerinin yanı sıra bir UNESCO şehridir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk resmi başkentinde, Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Ayrıca İznik şuan aday listesinde. 2024 yılında Bakanlığımız tek aday olarak İznik’i gösterdi. Allah’ın izniyle bunun da geçeceğine inanıyoruz. İznik için ciddi bir mesai harcadık. UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı programında yer almanın, şehirlerin geleceğinin şekillendirilmesine olumlu katkıları bulunuyor. Ağdaki şehirler, tarihi ve kültürel geçmişleri ile çeşitli kültürel aktörlerini bir arada bulunduran, dinamik yapılarıyla yaratıcılığın yeni boyutlarını keşfeden ve üreten, kendi yeteneklerini yönlendirecekleri alanlara hâkim olan ve 21. yüzyılın mevcut sorunlarına kültürel potansiyelle cevap veren şehirlerdir. Peki, neden ‘zanaat ve halk sanatları?’ Bizim zanaat ve halk sanatları alanında zengin bir geleneğimiz var. Karagöz gölge oyunu, tahta kaşık yapımı, örme çorap yapımı, köfüncülük, saraçlık, bıçakçılık, çömlekçilik, çarıkçılık, kasnakçılık, hasırcılık, yorgancılık, iğne oyası, yatık/matara yapımı, kündekârî sanatı, süpürgecilik, fıçıcılık, alem sanatı, takunyacılık, dokumacılık Bursa’da yaşayan ve yaşatılmaya çalışılan en önemli zanaat ve halk sanatları örnekleridir. Ve tabii Bursa ipeği ile İznik çinisi” diye konuştu.

ÖZGÜN TASARIMLAR YAPMALIYIZ

Panelin sonunda değerlendirmelerde de bulunan Başkan Aktaş, gençlerin el zanaatlarına tekrar yönelmesi için anne ve babalara büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Masa başı iş veya devlet kurumlarına girme düşüncesinden öncelikle ailelerin kurtulması gerektiğini anlatan Başkan Aktaş, “Yapılan çalışmaları da tasarım ve markalaşmayla desteklemeliyiz. Çalışmaları ekonomik bir değere dönüştüremezseniz hiçbir değeri yok. Birkaç sene devam eden bir hobiden öteye geçmez ve kaybolur gider. Meslekler o zaman gerçek manada kaybolur. Bizim ülke olarak ihracatımız 270 milyar dolar. Bizim nüfusa eşit olan Almanya’nın ihracatı 1.5 trilyon avro. Hacim olarak bizim 6-7 katımız ihracat yapmıyorlar. Veya bizim ihracatımızı arttırmak için miktarı 6-7 kat arttırmamız mı gerekiyor? Bana göre katma değeri arttırmalıyız. Özgün tasarımlar yapmalıyız. Bu geleneği güncelle destekleyerek bir yerlere taşımalıyız. Zirvenin hayırlı olmasını diliyorum. Ev sahipliği için Kütahya Valisi Musa Işın’a ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve beraberindekiler ‘Hamza Üstünkaya’ya ait eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Program, sektör temsilcileriyle B2B görüşmeleriyle devam etti.