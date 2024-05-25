Başkan Zeyrek DİSK heyetini konuk etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Ziyarette DİSK heyeti, Başkan Zeyrek’e yeni görevinde başarı dileklerini iletirken seçim başarısı dolayısıyla da kutladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Faruk Saral, Genel İş 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç yer aldı. DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ve heyet, Başkan Zeyrek’e yeni görevinde başarılar dileyip seçim başarısını kutladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, DİSK heyetine nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür etti.