Başkan Zekiye Tekin’den en anlamlı mesaj

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin hafta sonu kutlanacak olan babalar günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK İGFA - Ailenin temel direği olan baba, bir çınar ağacı gibi gölgesinde huzur ve güven bulduğumuz en büyük dayanağımız dır diye vurgulayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ailelerimizin direği babalarımız yaşıyorken hürmet edelim kıymet bilelim” ifadesinde bulundu.

Başkan Tekin yayınladığı mesajında, “Hayatın tüm yükünü fedakârca omuzlayıp verdikleri sevgi ve destek nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımıza aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyor, rahmetli babam olmak üzere ahirete göçen tüm babalara Allahtan rahmet diliyorum” dedi.