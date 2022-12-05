Başkan Yüce, YERELSEN'de güven tazeledi

YERELSEN’in 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yeniden Yerelsen Genel Başkanı seçildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası’nın (YERELSEN) 6. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Kocaeli’de düzenlenen genel kurula Başkan Yüce’nin yanı sıra MARKA Genel Sekreteri, YERELSEN Başkanvekili Dr. Mustafa Çöpoğlu, Hizmet-İş Genel Başkanvekili Mehmet Keskin, TÜRK-İş Marmara Bölge Başkanı Adnan Uyar,Yerelsen Genel Sekreteri Ali Danış, sendika üyesi belediye başkanları, sendika temsilcileri, genel müdürler ve delegeler yer aldı. 6. Olağan Genel Kurul sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeniden Yerelsen Genel Başkanı seçildi.

MARKA Genel Sekreteri, YERELSEN Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Mustafa Çöpoğlu, emeğin en kutsal değer olduğuna inandıklarını belirterek, "Kamu yararını da önceliyoruz. Emeğin kutsallığı ile kamu yararı entegrasyonuyla istişare içinde toplu sözleşmeleri tamamlıyoruz" dedi.

Yerelsen’in kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin hemen hemen her ilinde pek çok önemli projelere imza atan bir sendika olduğuna dikkat çeken Başkan Yüce, “İşimize yaklaştığımız profesyonel bakış açımızla birlikte alanlarında uzman ekibimizle Türkiye genelinde her yıl onlarca toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütüyoruz. Sendikamızın kuruluş amaçlarından biri de üyeleri adına toplu iş sözleşmesi yapmaktır. Sendikamız, bu misyonu doğrultusunda yüzlerce toplu iş sözleşmesi gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda sendikamızdan önce yapılmış olan Toplu İş Sözleşmelerindeki yasal dayanağı bulunmayan ve uygulama imkânı olmayan üyelerimizi bağlayıcı hükümler temizlenmiştir. Yine Toplu İş Sözleşmeleri, işçi sendikalarımızla mutabakat içinde kamu yararı dikkate alınarak makul ve Türkiye standartlarında uygulanabilir sözleşmeler haline getirilmiştir” diye konuştu.

Başkan Yüce, “Kocaeli, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Balıkesir gibi Büyükşehir Belediyeleri; Aksaray, Tokat, Rize gibi İl Belediyeleri; bunlarla birlikte birçok ilçe belediyesi, belediye şirketleri ve kalkınma ajansları olmak üzere 40 ilde toplam 138 üyesi bulunan, profesyonel bir anlayışla çalışmalarının çıtasını yükseltip Avrupa Birliği’nden aldığı projeleri başarı ile uygulayan bir sendika olarak Kamu İşverenleri alanında Türkiye’nin en güçlü sendikaları arasındayız.Şu an bulunduğumuz konum; 17 yıldır gayret, kararlılık ve hizmet aşkıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızın neticesidir. Hamdolsun ki bu emekler bugün bizi Kamu İşverenleri alanında referans alınacak bir kurum konumuna yükseltmiştir. Geldiğimiz noktada işimizi eksiksiz yapmanın, kamu yararı yönünde faydalı sonuçlara imza atmanın kıvancını yaşıyoruz” dedi.