Başkan Yüce tarımda Sakarya'yı anlattı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce milyonların canlı izlediği 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde Sakarya'nın başarılı tarım politikasını anlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 21.Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’ne katıldı.

Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen zirve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birçok başlıkta panellerin gerçekleştirildiği zirvede, Başkan Yüce, Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım" panelinde konuşmacı olarak yer aldı ve milyonlarca vatandaşın izlediği yayında Türkiye'ye başarıya ulaşan tarım politikalarını anlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte konuşma yapan Başkan Yüce, birlikte katılımcılara kendi şehirlerindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yüce, Sakarya'da organik ve sağlıklı gıda üretimi ve bu gıdaya erişimi kolaylaştıran projeleri anlatırken Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, 60 kilometrelik tarım üssü Melen Botanik Vadisi, Mantar Üretim Tesisi, Şifaevleri, Manda Üretim Tesisi, Aşevi örneklerini anlattı.

22 çeşit tıbbi aromatik bitki üreten Büyükşehir'in tarımsal kalkınma hamlelerini özetleyen Başkan Yüce şifalı çaylar, süt, yoğurt, et, yumurta üretiminin yanı sıra mantar, çilek, domates, çikolata konusunda adeta devasa bir fabrikaya dönüşen üretim aşamalarından bahsetti ve "Korunan tohum, bir ülkenin geleceğidir" vurgusu yaparak gıda güvenliği politikalarına dikkat çekti. Sakarya'nın cennet topraklarını, şehri dünya markası haline dönüştüren bir anahtar olarak kullanıyoruz. Ektiğimiz tüm tohumların meyvesini de hamdolsun topluyoruz. Tarımda hayata geçirdiğimiz projelerin birçoğu dünyaya örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce'nin konuşmasında 60 kilometrelik tarım üssü olarak nitelendirilen Sakarya Botanik Vadisi'nden de bahsetti.

"Ekolojiye uyumlu bir şekilde çilek üretimimizi sürdürürken iyileştirilmiş toplama tekniklerimizle hemşerilerimizi kaliteli ürünlerle buluşturuyor, çiftçilerimize yeni bir gelir kaynağı oluşturuyoruz" diyen Başkan Yüce, "Dünyada mantarcılık alanında önemli bir yere sahip olan İstiridye Mantarı üretimine 2021 yılında başladık. Melen Botanik Vadisi projemiz ile şehrimiz sınırları içerisinde 60 km uzunluğunda atıl alanı şehrimizin ekonomik ve sosyal yaşamına kazandırıyoruz. Lavanta, biberiye, kedi otu ve defne gibi 22 çeşit tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriyoruz, şifa kaynağı haline getiriyor, hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Kuşburnu, adaçayı, böğürtlen, ıhlamur yetiştiriyoruz" diye konuştu.