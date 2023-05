Başkan Yüce, Sapanca Gölü'nden kritik veriyi paylaştı

Sapanca Gölü'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir süre önce dikey düşüşün yaşandığı Sapanca Gölü'nde 32 metre seviyesinin aşıldığı bilgisini paylaşarak, "İçme suyu konusunda Sakarya'da hamdolsun şuan itibariyle hiçbir risk bulunmuyor. Teknoloji etkin şekilde kullanarak kimyasal ve biyolojik tahlillerimizi sürdürüyoruz" dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, özellikle kış aylarının son dönemlerinde sık sık durumuyla ilgili gündeme gelen Sapanca Gölü'nde detaylı bir inceleme yaptı.

Serdivan sınırlarında bulunan SASKİ Göl Tesisleri'nde ilgili mühendis ve yetkililerle bir araya gelen Yüce, göl seviyesinin son durumu ve içme suyu kalitesiyle ilgili bilgi aldı.

Sakarya'nın ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün şehir için en önemli doğal kaynak olduğunu hatırlatan Yüce, göl havzasının en ehemmiyet verdikleri bölgeler olduğunu hatırlattı. Yağışların kurak seyrettiği dönemlerde 31 metre civarına kadar gerileyen seviyenin son yağışlarla birlikte 32 metre sınırını aştığı müjdesini veren Başkan Yüce, "Büyükşehir olarak tüm biyolojik ve kimyasal tahlilleri yapıyor, göl seviyesi ve su kalitesini maksimum noktada tutmak için gayret sarf ediyoruz" vurgusu yaptı.

RAHATLATAN SEVİYEYE GELDİK: 32 METRE

Yüce, su seviyesinin son yağışlarla birlikte rahatlatıcı bir seviyeye ulaştığını belirterek, "İçme suyunun ana merkezi Sapanca Gölü'müzdür. Kaynağı en derin noktasından suyu alıp, arıtma tesisimize pompalıyoruz ve tesiste gerekli tahlillerden geçiyor, hizmete sunuluyor. Suyun azalması bizi zaman zaman etkiliyor. Takip ediyor, ölçümler yapıyoruz. Suyun kalitesini de inceliyoruz. Kimyasal, biyolojik tahliller burada yapılıyor. 2014 yılında en düşük seviyeyi görmüştük, dikey yüksekliği 30 metre ölçüldü. Aynı gün 4 Mayıs 2023 tarihindeyiz şuanda ve göl 32 metre seviyesinde. 2 metrelik bir fark var. Hamdolsun bizi rahatlatan bir noktaya yağışlarla birlikte ulaştı" dedi.

"KAÇAK KULLANIMA VE KİRLİLİĞE MÜSAADE YOK"

Göl havzasının "Şuanda ideal durumdayız. Su temininde herhangi bir sorun yok şuanda. Tamamen göl suyuna bağlı kalmak istemiyoruz, kuyular açıyoruz ve analizlerini yaparak içme suyu olarak kullanıyoruz. Akçay Barajı'mız da var, oranın suyunu da kullanıyoruz. İçme suyu konusunda Sakarya hiç bir risk taşımıyor an itibariyle. Her an, her türlü olumsuzluğu düşünüyor ve takibi sürdürüyoruz. Her türlü teknolojik çalışma burada yapılıyor. Mühendislerimiz, SASKİ yetkililerimiz 7/24 izleme yapıyor, ekiplerimiz göl havzasını karış karış denetliyor. Kirliliğe ve kaçak kullanıma müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce, gölün bulunduğu tüm ilçe sınırlarında korumaya yönelik tedbirlerin artırılması konusunda talimat vererek güncel analizleri inceledi.