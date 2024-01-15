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Başkan Yüce: Mescid-i Aksa’nın zincirleri elbet bir gün kırılacak

GÜNDEM 15.01.2024, 14:46
Başkan Yüce: Mescid-i Aksa’nın zincirleri elbet bir gün kırılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sosyal Gelişim Merkezi’nde çocuklara özel düzenlenen ‘Çocuklarla Mekke’nin Fethinden Kudüs’ün Özgürlüğüne’ konulu programa katıldı.SAKARYA (İGFA) - ‘Mekke’nin Fethinden Kudüs’ün Özgürlüğüne’ programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mescid-i Aksa için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Yüce, "Mekke’nin fethi bizim için ne derece önemli ise ilk kıblemiz Kudüs’ün fethi de bizler için bir o kadar önemlidir. Allah’ın izniyle Mescid-i Aksa’nın mutlaka zincirleri kırılacak. Bizler bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen ve oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen programa Eğitim görevlisi Nurhan Kökten konuk olarak katıldı.

FİLİSTİN MESELESİNE KARŞI DUYARLI BİR NESİL

Konuşmasına Mescid-i Aksa vurgusu yapan Başkan Yüce, “Bugün burada özellikle geleceğimiz açısından oldukça önemli bir program gerçekleştiriliyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Mekke’ninfethi bizim için ne derece önemli ise ilk kıblemiz Kudüs’ün fethide bir o kadar önemlidir.Bizler bunun için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Allah’ın izniyle Mescid-i Aksa’nın mutlaka zincirleri kırılacak. Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimizin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını veİsrail’in yerle yeksan olmasını diliyorum. Programda evlatlarımızın Filistin meselesine karşı olan duyarlılıkları beni ziyadesiyle sevindirdi. Bu vesile ile çocuklarımızın bu kadar bilinçli olmasından dolayı anne,baba ve hocalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan Eğitimci Nurhan Kökten ise, “Kötülüğün tarih boyunca hiçbir zaman kazandığı görülmemiştir. Zulümle abad olunmaz ve İsrail zulmü bir gün mutlaka yaptıklarının karşılığını bulacaktır. Biz hepimiz aynı ormanda yaşıyoruz. Onlar oradaki kardeşlerimizi sevmedikleri gibi bizi de sevmiyorlar. Hatta bizim topraklarımıza da göz koyuyorlar. Ormanda her canlının farklı meziyet ve görevleri olur, bir yangın olduğu zaman karınca bile bir su taşır. Çünkü en azından benim hangi tarafta olduğum belli olsun der. Bizlerde bugün İsrail’in ürünlerini almayarak, hangi mallar onların, onlarla neler yapıyorlar ve ne için kullandıklarını araştırıp boykot yapmalıyız. Genç arkadaşlarım sizler ileride onların ürünlerinin daha iyisini üreteceksiniz, sizlere güveniyoruz" diye konuştu.

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