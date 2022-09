Başkan Yüce'den SASKİ'ye ISO 9001 tebriği

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye’de ilk defa tüm birimleri ve tesisleriyle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanan SASKİ heyetini tebrik etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hayata geçirdiği başarılı projeler ve vatandaşa sağladığı kaliteli hizmet anlayışı ile Türkiye’de tüm birimleri ve tesisleriyle birlikte ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk su idaresi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi heyetini tebrik etti.

Alınan belge ile birlikte kurumun başarılı faaliyetlerinin daha da artacağının altını çizen Başkan Yüce, hizmetlerin karşısında alınan takdirin ve başarı belgelerinin vatandaşa hizmet aşkını artırdığını ifade etti.

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sayesinde yatırımların da artacağını ifade eden Başkan Yüce, “Su politikalarımız ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için hayata geçirdiğimiz altyapı çalışmalarımızla her zaman örnek bir kurum olduk. Bugün tüm birimlerimizle aldığımız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile de bu başarımızı taçlandırdık.Suya verdiğimiz değer doğrultusunda uygulamakta olduğumuz kaliteli hizmet anlayışımızla Türkiye’de bir ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Avrupa Birliği Hibe Fonu için de aranan kriterlerden biri olan ISO 9001 belgesi sayesinde şehrimizin altyapı yatırımlarını artıracağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce, sadece altyapıda değil aynı zamanda enerji üretimi ve suyun yolculuğunun izlenmesi konusunda son teknoloji cihazlarla gerçekleştirdiğimiz örnek çalışmalarımızda artarak devam edeceklerini kaydetti.

Marka değeri her geçen gün artan kurumumuzun başarısıyla Türkiye’de bir ilk olması bizleri gururlandırdığıı belirten Başkan Yüce, "Her zaman söylediğim gibi ‘marifet iltifata tabidir’. Sakarya için gerçekleştirdiğimiz çalışmaların takdir edilmesi, kamuoyunda başarıyla anılması ve Türkiye’ye hatta dünyaya örnek olması bizlerin hizmet aşkını artırıyor. Bizler vatandaşa hizmet anlayışının her şeyden üstün görüldüğü parti anlayışının mensuplarıyız. Bu doğrultuda devam ederek başarılarımıza her geçen gün yenisini eklemeye devam edeceğiz. Belgenin alınmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.