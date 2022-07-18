Başkan Yüce'den Sakarya'ya üç güzel haber

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce 3 güzel haber paylaştı. Başkan Yüce Ağustos ayında gerçekleştirilecek MTB Dünya Kupası ile Uluslararası Bisiklet Festivali'nin detaylarını aktarırken 'Zipline' , 'Kampüs Lokantası' ve 'Vagon Kıraathane' projelerinde sona gelindiğini müjdeledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, spor ve sosyal projelerle ilgili müjdeler paylaştı.

Dev organizasyonda ve festivalde dünyayı Sakarya'a ağırlayacaklarını belirten Başkan Yüce, "Sakarya'nın gururu. Zipline, Vagon Kıraathanesi, Kampüs Lokantası projelerinde sona geldik, hizmete açıyoruz. Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi.

ACARLAR LONGOZU AÇILIYOR

Yapılacak dev kupa için tek tek tarihleri paylaşan Başkan Yüce, ayrıca Süper Lig'de mücadele eden Büyükşehir hentol takımının antrenmanlara başladığını ve lige iddialı bir başlangıç yapacağını ifade etti. Ayrıca, Büyükşehir himayelerine geçtikten sonra baştan aşağı düzenlenen, özel ve doğaya uygun alanların kazandırıldığı Acarlar Longozu'nun açılışını yeni yüzüyle çarşamba günü (20 Temmuz) gerçekleştireceklerini belirten Yüce, tüm Sakarya'yı davet etti. Ayrıca Sakarya'ya yakında bir zipline projesini kazandıracaklarını müjdeleyen Başkan Yüce, Vagon Kıraathanesi ve Kampüs Lokantası projeler için de güzel gelişmeleri paylaştı. Temmuz ayı Olağan Meclisi'nde 37 ana gündem ve 4 ek gündem maddesi olmak üzere toplamda 41 gündem maddesi karara bağlandı, ilçe komisyon raporları okunarak onaylandı.

DÜNYA KUPASI VE BİSİKLET FESTİVALİ

Başkan Yüce, Ağustos'ta yapılacak dünya kupası ve Bisiklet Festivali'nin detaylarına da yer verdi.

Yüce, "Geçtiğimiz yıllarda Dünyanın en modern ve en fonksiyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası, BMX Dünya Kupası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi pek çok uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptık.Bu yıl da; 14 Ağustos: MTB Marathon Serisi, 17 Ağustos: Sakarya MTB Cup NightRace, 19 Ağustos: Sakarya MTB Cup, 21 Ağustos: UCI MTB Eliminatör World Cup, 25 Ağustos: Tour of Sakarya yapılacak" dedi.

ZİPLİNE, VAGON KIRAATHANE VE KAMPÜS LOKANTASI

Sakarya'da yapılacak 'zipline' projesinin hızla tamamlandığını kaydeden Başkan Yüce, "Şehrimizdeki sosyal yaşam alanlarının sayısını çoğaltmaya ve bu alanlarda hemşerilerimizin vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri sosyal aktivite alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Nehir Ada Projemizin uygulama sahasında, Sakarya Nehri kıyısında bölgemizin önde gelecek zipline sistemini kuruyoruz. Projemize hız kazandırdık, hızla tamamlayacağız. Bu projenin alanı Sakarya Park'ın içerisindedir" diye konuştu.