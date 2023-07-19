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Başkan Yılmaz, geleceğin Yıldırım'ını anlattı

GÜNDEM 19.07.2023, 13:12
Başkan Yılmaz, geleceğin Yıldırım'ını anlattı

Kentsel dönüşümün binaları yenilemekten ibaret olmadığına işaret eden Yıldırım belediye Başkanı Oktay Yılmaz, insanları yüksek katlı, 7-8 metrelik güneş görmeyen dar sokaklara mahkum edecek, sosyal donatı alanları yetersiz yapılaşmaya müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geleceğin Yıldırım’ını anlattı.

Cumalıkızık Orman Parkı’nda yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz, kentsel dönüşümden ulaşıma, çevreden spora inşa etmeye çalıştıkları Yıldırım hakkında bilgiler verdi.  Yıldırım ve Yıldırımlılara hizmete talip olduğunda ilçedeki yeşil alan miktarını kişi başı en az bir metrekare arttırma sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Bu hedefimizi güncelleyerek Yıldırım’daki yeşil alan miktarını 3 milyon metrekareye çıkaracağız. Bu minvalde 5 yılda 29 yeni parkı ilçeye kazandırdık, 38’ini yeniledik. Balaban Mesire Alanı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Kent Parkı’nı ilçeye kazandırdık” dedi.

40 BİN TAPU DAĞITACAĞIZ

Yıldırım’ın en önemli gündeminin imar ve kentleşme olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sadece Yıldırım’da değil, Bursa’da hatta Türkiye’de kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel imar ve özellikle hisseli parsel sorunlarından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz bu engelin ortadan kalkması için yapılan kanun düzenlemesine öncülük ettik. Yine bu doğrultuda gerekli düzenlemeleri yaparak, 2023 yılında 10 bin vatandaşımıza tapularını dağıttık. Yıl sonuna kadar 40 bin insanımıza tapu vereceğiz. Böylece kentsel dönüşümün imar açısından önünü açmış olacağız. Yine imar uygulaması ve düzenlemesi yaptığımız bölgelerde kaçak yapılaşma önceki dönemlere göre ciddi oradan azalıyor. Vatandaşlarımız doğru projeleri gördükçe, dönüşüme olan inancı arttıkça kaçak yapılaşmadan uzaklaşıyor. Değirmenönü ve Karapınar bölgelerimizde buna yakından şahitlik ediyoruz” diye konuştu.

GÜNEŞ GÖRMEYEN SOKAKLAR OLMAYACAK

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de kentsel dönüşümün doğru anlaşılıp doğru planlanmasının önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Bizim ihtiyacımız olan eski binaları yıkıp yerlerine yenilerini yapmak değil. Değişen hayta şartlar ve artan yaşam standartları ile birlikte insanlarımızın ihtiyaçları, beklentileri de değişti. 20 yıl önce belki böyle bir durum yoktu ama bugün yaptığınız her konut her daire için bir otopark alanı planlamak neredeyse zorunlu hale geldi. Kentsel dönüşümü planlarken, yeşil alanların, sosyal donatı alanların, geniş ulaşım arterlerinin sadece bugünün değil yarınların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılması elzem hale geldi. Mesela 100 bin metrekare alan üzerine projelendirdiğimiz Mevlâna Kentsel dönüşüm projemizin sadece 60 bin metrekarelik bölümü konut alanı iken 40 bin metrekarelik kısmı ise ortak kullanım alanlarından oluşuyor. Yine 20 bin metrekarelik alanda uygulayacağımız Davutkadı Kentsel Dönüşüm projemizin 3 bin metrekarelik kısmı yeşil alandan oluşacak. İnsanlarımızı yüksek katlı konforsuz, sosyal donatı alanları yetersiz, dar ve güneş görmeyen 7-8 metrelik sokaklara mahkûm edecek projelere ve yapılaşmaya kesinlikle tolerans göstermeyeceğiz. Biz binaları değil yaşamı dönüştürüyoruz” dedi.

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