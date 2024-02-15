Başkan Yılmaz'dan Bağlaraltı Pazar Yeri'nde inceleme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yüzde 70’i tamamlanan 6 bin 305 metrekarelik Bağlaraltı Pazar Alanı’nın mart ayında hizmete açılacağının müjdesini verdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, Güllük-Mimar Sinan, Piremir ve Millet Kapalı Pazar Alanlarından sonra, Bağlaraltı Mahallesi’ne modern bir pazar yeri kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 6 bin 305 metrekarelik inşaat alanına sahip, 2 katlı yapılacak olan pazar yerinde 180 pazar tezgâhı, 60 araçlık otopark, mescit, abdesthane, lavabolar ve teknik alanlar bulunuyor. Yüzde 70’i tamamlanan çalışmaları inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mevcut pazar yerimizi, hemşehrilerimiz yoğun bir şekilde kullanıyordu. İnsanlarımızın alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapabilmeleri için alt katı otopark üst kat ise pazar alanı olacak şekilde planladığımız pazar alanı, bölgemize değer katacak” dedi.

FONKSİYONEL YAPILAR

Sokak aralarında kurulan, zaman zaman vatandaşın güvenli ve hijyenik alışveriş yapmasını zorlaştıran pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar yerleri inşa ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Mevcut pazar yerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bunu yaparken, sadece bir gün kullanılıp haftanın diğer günleri âtıl kalacak yapılar yerine, otoparkları, sosyal tesisleri ve ortak kullanım alanları ile haftanın 7 günü yaşayan tesisler yaparak, inşalarımızın istifadesine sunuyoruz” diye konuştu.