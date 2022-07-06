Başkan Yardımcıoğlu Başkan Şahin’i örnek gösterdi

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i örnek gösterdi.Tural ŞAHBAZLI (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Türkiye geneli yerel yönetimlerin Bayram ikramiyesiyle şirket çalışanlarını sevindiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i örnek alması gerektiğini savunan Başkan Yardımcıoğlu: “Kurban Bayramı vesilesiyle GAZİAĞAÇ, GAZİBEL, GAZİKÜLTÜR ve GAZİ Danışmanlık şirketlerine bağlı çalışan personelleri için verdiği brüt 3 bin TL’lik bayram ikramiyesi müjdesi, yerel yönetimlere örnek olması lazım” dedi.

Prof. Dr. Yardımcıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’i, yapmış olduğu bu davranıştan dolayı tebrik ediyor ve kendisine teşekkür ediyorum. Ülkemizde belediye başkanlığı yapan herkesin Sayın Fatma Şahin’i örnek alması gerektiğini düşünüyorum. İçerisinde yaşadığımız şu zorlu günlerde ülkenin bu tür yaklaşımlara ihtiyacı var. Hangi partiden belediye başkanı olunursa olunsun; bu şekilde yaklaşım gösteren belediye başkanlarına bu ülkenin çok fazla ihtiyacı olduğu günleri yaşıyoruz. Kendisini tebrik ediyorum. Aynı zamanda Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki bütün belediye başkanlarının da bu şekilde bir çalışma üretmesi adına örnek olmasını diliyorum.”