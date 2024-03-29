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Başkan Yalçın; “İmkanlarımızı çocuklarımıza seferber ediyoruz”

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor altyapı oyuncuları aileleri ve teknik heyetle iftar sonrasında bir araya geldi Burada konuşan Başkan Yalçın, “Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla devrederken, en önemli futbolcuları bizim çocuklarımız olsun diye bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz ” dedi

GÜNDEM 29.03.2024, 10:24
Başkan Yalçın; “İmkanlarımızı çocuklarımıza seferber ediyoruz”

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor altyapı oyuncuları aileleri ve teknik heyetle iftar sonrasında bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Yalçın, “Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla devrederken, en önemli futbolcuları bizim çocuklarımız olsun diye bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz.” dedi.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Bir düğün salonunda düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, meclis üyeleri, altyapı oyuncuları, aileleri ve teknik heyet katıldı.

“YALÇIN BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA”

Programın açılışında konuşan Talasgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Yunus İloğlu, altyapıyla ilgili bilgiler vererek, “Altyapıda 8-18 yaş arası 400’e yakın futbolcu kardeşlerimiz var. 8 yıl Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edip şu an TFF 3. Lig’de olan A takımımız var. Başkanımız göreve geldiğinden bu yana şampiyonluklarla dolu bir hikayemiz oldu. U12, U14, U16, U18 takımlarımız hep Kayseri şampiyonluğu yaşadı. Talasımızı ve Kayserimize ülkemizde temsil eden bir altyapımız var. Bu yıl da U12, U14, U16 ve U18 yine Kayseri şampiyonu oldu. Şu an U15 ve U17 takımlarımız da ligde liderler. U14 takımımız Türkiye’de 4 takım arasına girdi ve gelecek hafta Bolu’daki maçta Türkiye şampiyonu olacaklarına inanıyoruz. Amacımız altyapımızdaki oyuncalarımızı A takıma çıkararak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek. Bizim her zaman maddi ve manevi yanımızda olan başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK”

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın da altyapıdaki gençlerin başarılarından dolayı duygulandığını ifade ederek, “Çocuklarımız hem akademik gelişimlerini tamamlıyorlar hem de futbol oynuyorlar. Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla devrederken en önemli futbolcuları bizim çocuklarımız olsun diye bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gelecek yüzyılda ülkemizin payidar olması için hepimiz yaptığı işi en iyi şekilde yapacak. Nasıl ki savunma sanayinde önemli kazanımlar elde etmeye başladıysak futbolda da bir numara olma yolunda çalışacağız. Bunun sonunda başarılı olacağımıza kuşkum yok.” şeklinde konuştu.

“SADECE FUTBOL EĞİTİMİ YOK”

Çocuklara sadece futbolcu eğitimi vermediklerini kaydeden Başkan Yalçın şöyle konuştu: “Çocuklarımızı sadece futbolcu mu yetiştiriyoruz? Hayır. Hem akademik çalışmalarında başarıları devam edecek hem de biz çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumak için bu tür faaliyetleri sürdüreceğiz. Bizlere güvenen değerli velilerimize, hocalarımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”

Konuşmaların ardından altyapıda oynayan futbolcuların aileleri Başkan Yalçın’a çiçek takdim ederek sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

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