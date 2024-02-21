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Başkan Yalçın vatandaş buluşmalarına devam ediyor

GÜNDEM 21.02.2024, 11:25
Başkan Yalçın vatandaş buluşmalarına devam ediyor

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Yalçın, bir yandan belediye faaliyetlerini yürütürken diğer yandan vatandaşlarla akşam buluşmaları gerçekleştiriyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesi Fesleğen Sokak Şehit Ömer Halisdemir Apartmanı’nda gerçekleştirdiği ziyarette bina sakinlerince sıcak ve samimi şekilde karşılandı.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensuplarının da katıldığı programda 7’den 70’e her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yalçın’a Talas’ta yaptığı çalışmalarla ilgili olarak övgüler geldi.

İlçedeki yapılan faaliyetlerden kesitler sunan Başkan Yalçın’a vatandaşlar teşekkür etti.

“TALAS ÇOK BAŞKA”

Bina sakinlerinden Ayşe Boztoy düşüncelerini “Talas, temizliği olsun, bakımı olsun, parkları olsun her şeyiyle güzel. Eğer Talas sizi kaybederse gerçekten büyük bir kötülük olur. Ben her konuda herkese söylüyorum Talas’ta siz bir numarasınız. Ben Kayseri’nin her semtini görüyorum ama Talas başka. Gerçekten böyle, bu bir övgü değil.” şeklinde dile getirdi.

“BÜTÜN PARK VE BAHÇELERİ YAPTINIZ”

Bir başka vatandaş Mesut Yüzer de Anavatan Partisi’nden bu yana bütün belediye başkanlarının yaptıklarını gördüğünü belirterek, “Bütün parkları ve bahçeleri yaptınız. Sağ olun var olun başkanım. En önemlisi Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı oldu. Ben profesyonel bir at binicisiyim. At binmeye alan yoktu. Oraya sağ olun at yolu bile düşündünüz yaptınız. Bir talep olmamasına rağmen bunu yaptınız. Biz Zincidere’ye gidip atımıza biniyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Ali Dağı 360 Kafe derseniz ailemizi alıp gidiyoruz. Parklara ve bahçelere çok önem verdiniz.” diye konuştu.

“SOKAK HAYVANLARINDA EN İYİSİ SİZSİNİZ”

Orçun Özkardaş isimli bina sakini de sokak hayvanlarına yönelik çalışmalardan övgüyle bahsederek, “Hayvanlara karşı hiçbir zaman duyarsız kalmıyorsunuz. Bu konu bizi çok memnun ediyor. Benim şahsım adına en duyarlı olduğum konu bu. Bence bu konuda da siz Kayseri’de en iyisiniz.” dedi.  

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