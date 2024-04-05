Başkan Yalçın mazbatasını aldı

Yeniden Talas Belediye Başkanı seçilen Mustafa Yalçın, Kayseri Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen törene AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı’nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile ailesi ve çok sayıda parti mensubu katıldı. Törende Başkan Yalçın’ın yanı sıra yeni dönem Talas Belediyesi Meclis Üyeleri de mazbatalarını aldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’a bir 5 yıl daha hizmet edecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Seçimin galibi milli iradedir. Onu kesinlikle gördük. Çok nezih bir ortamda seçim gerçekleşti. Öncelikle seçime katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim kurulumuza, milletvekillerimize, güvenlik güçlerimize, aileme Cumhur İttifakımıza, AK Parti ve MHP’nin il, ilçe başkanlarına, tüm kademelerde görev yapan kardeşlerime, teşkilat mensuplarına, kadın ve gençlik kollarımıza, seçim işlerinden sorumlu tüm avukatlarımıza, isimsiz kahramanlarımıza, dua ordumuza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 5 yıl önce seçimi kazanıp göreve başladığımızda personelimize, ‘önümüzdeki 5 yılın seçim çalışmalarına şimdiden başlıyoruz’ demiştim. Bugün de burada aldığımız mazbata ile önümüzdeki 5 yılın çalışmalarına başlamış oluyoruz. 5 yıl daha Talas’a hizmet etmeye gayret edeceğiz. Yatırımlarla ve etkinliklerle dolu bir 5 yıl daha çalışacağız. Birbirimizle sürekli dayanışma içerisinde olacağız” dedi.

PERSONEL ÇİÇEKLE KARŞILADI

Mazbatasını aldıktan sonra belediye geçen Başkan Yalçın’ı belediye çalışanları çiçekle karşıladı.

Kendisini alkışlarla karşılayan coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Yalçın, “Hep birlikte başardık. 5 yıl boyunca güzel işlere imza attık. İlçemize yeni hizmet ve yatırımlar kazandırdık. Bundan sonra da inşallah 5 yıl boyunca yine vatandaşlarımıza güler yüzle, gönlümüzü katarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile ülkemize hizmet etmemize vesile olan ve yaptığı devasa işlerle hepimize örnek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine de şükranlarımı sunuyorum. Yaptığınız bu anlamlı karşılama için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.