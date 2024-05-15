Başkan Yalçın Hemşireler Günü'nü unutmadı

Talas Belediyesi, Hemşireler Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı. Hemşireler Günü kapsamında hazırlanan hediyeler, doktorlar ve hemşirelere takdim edildi.

Mehmet UZEL/ KAYSERİ (İGFA) - İlçe genelinde görev yapan sağlık çalışanlarına tek tek ulaştırılan hediyeler, sağlık çalışanlarını oldukça memnun etti. Kendilerini unutmadığı için Başkan Yalçın’a teşekkür eden sağlık çalışanları duygularını mikrofonlara aktardı.

“BAŞKAN YALÇIN BİZİ HER ZAMAN HATIRLIYOR”

Başkan Yalçın’ın hediyesini alan Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, memnuniyetini dile getirerek, “Sağlık çalışanları olarak hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık çalışanları hep birlikte insanlarımıza sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu zor görevde her zaman yanımızda olan kıymetli başkanımız Mustafa Yalçın Bey’e personelim adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden sağlık çalışanları da “Eksik olmasınlar, bizleri hatırladılar, mutlu olduk. Başkanımız Mustafa Yalçına teşekkürlerimizi iletiyoruz.” diye konuştu.