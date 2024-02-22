Başkan Yalçın'dan Başakpınar Umay'a modern bina

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Başakpınar Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne sağladığı katkılara bir yenisi daha eklendi. Başkan Yalçın tarafından Başakpınar Mahallesinde bulunan iki katlı bina yenilenip modern hale getirilerek kadınlara tahsis edildi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte Başakpınar Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin yeni binasını ziyaret etti.

Burada mahalleli kadınların el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen heyet, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Heyet, deri çantadan sırt çantasına, önlükten hediyelik eşyaya kadar geniş bir yelpazede yer alan ürünleri dikkatle inceleyerek hayranlığını gizleyemedi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, el emeği ürünlerden övgüyle bahsederken, kooperatif binasının ise örnek olduğunu söyledi.

“BÖYLE GENİŞ BİR BİNA HİÇBİR YERDE YOK”

Tekeş, “Kayseri’deki kadın üretici kooperatiflerinden sorumlu birisi olarak söyleyeyim. Böyle geniş, ferah ve modern bir bina başka yerde yok. Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA”

Başakpınar Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Huri Kısmet Ersoy da “Buraya gelen herkes böyle bir bina hiçbir yerde yok diyor. Biz de onlara bizim Talas Belediyemiz var, eğitime ve kadına değer veren başkanımız var diyoruz. Allah razı olsun size çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.