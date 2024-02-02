Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bahçelievler pazar yerinde hem esnafla hem de alışverişe gelen Talaslılarla sohbet eden Başkan Yalçın’a yoğun ilgi gösterildi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı pazar yeri ziyaretinde Başkan Yalçın’a yakın ilgi gösteren vatandaşlar, “Mustafa Yalçın başkanımız 5 yıl boyunca hep içimizde oldu. Birçok kere çarşıda pazarda görüştük, isteklerimizi ilettik. Her zaman yakın ilgi gösterdi, çözüm üretti. Biz kendisinden razıyız, yolu açık olsun” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Başkan Yalçın ve beraberindekiler, pazar yeri gezisinin ardından bölgedeki esnafları da ziyaret ederek hasbihal etti.

Bilindiği üzere Başkan Yalçın, 5 yıl boyunca sürdürdüğü esnaf buluşmalarıyla Talas’taki tüm esnaflarla gruplar halinde kahvaltılı sohbetler gerçekleştirmiş, istek, görüş ve önerilerini dinlemişti.