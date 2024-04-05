Başkan Uzun'dan Kadir Gecesi mesajı

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini idrak ederken bir Kadir Gecesine daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Yüce Allah Kadir gecesinin; meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan bir esenlik ve selam gecesi olduğunu Kur’an-ı Kerim’de bizlere müjdelemektedir.

Kadir gecesini diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik, yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’in bu gecede inmeye başlamasıdır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bu mübarek gece ile ilgili olarak “Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuş ve bu gece, “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.

Bu kutlu zaman dilimini fırsat bilerek dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmalı, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elini uzatmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin şehrimiz, ülkemiz ve Türk İslam Aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulüne vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.” dedi.