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Başkan Uzun çalışmaları yerinde inceledi

Sivas Belediye Başkanı Dr Adem Uzun bir yandan tebrik ziyaretlerini kabule devam ederken bir yandan da saha çalışmalarına hız kazandırdı Sivas’ı karış karış gezen Uzun, seçim öncesi tespit ettiği sorunları yerinde inceliyor, belediyenin ilgili birimlerine de gerekli talimatları veriyor

GÜNDEM 23.05.2024, 16:59
Başkan Uzun çalışmaları yerinde inceledi

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun bir yandan tebrik ziyaretlerini kabule devam ederken bir yandan da saha çalışmalarına hız kazandırdı. Sivas’ı karış karış gezen Uzun, seçim öncesi tespit ettiği sorunları yerinde inceliyor, belediyenin ilgili birimlerine de gerekli talimatları veriyor.

SİVAS (İGFA) - Şehir şebeke suyunda yaşanan sıkıntılar ve kayıp kaçak oranlarının asgariye indirilmesi konularının ve ulaşımdaki problemlerin öncelikle ele alınacağını ifade eden Başkan Uzun, her iki konuda da Türkiye’nin en uzman ekipleri ve üniversiteleri ile çalışmaların başladığını duyurdu. “SCADA sistemini Sivas’a mutlaka kazandıracağız. Kayıp kaçak oranımız bugün için %50’in üzerinde, ivedilikle yapacağımız çalışmalar sonrası bu oranı Türkiye ortalamasının altına indirmeyi hedefliyoruz.” diyen Uzun, Ulaşım Mastır Planı çalışmalarına da başlandığını duyurdu.

 

KARŞIYAKA VE ESENYURT’UN KRONİKLEŞEN PROBLEMİ SON BULUYOR

Mahallelerdeki eksiklikleri yerinde görmek isteyen Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, ekibiyle günlük programlar düzenliyor. Mahalle muhtarları ile koordineli bir çalışma içerisinde sıkıntıları en kısa sürede çözmeyi hedefleyen Uzun, Karşıyaka ve Esenyurt Mahallerine şebeke suyu verilmesi çalışmalarını başlattı. Yıllardır içme suyu olarak kuyulardan beslenen sağlıksız suyu kullanan mahalle sakinleri, yeni yönetimle birlikte sağlıklı içme suyuna da kavuşmuş olacak. Dr. Adem Uzun aynı şekilde 3. Etap Toki Konutlarında ve Danişmentgazi Mahallesinde yaşanan alt yapı problemlerinin de çözüme kavuşturulması için çalışmaların başlatılması talimatını verdiği de biliniyor.

AKSU, SUYA KAVUŞUYOR

Özellikle yaz gecelerinde Sivaslıların en uğrak mekanlarından olan ve görselliği ile şehre değer katan ancak yıllardır ihmal edilen Aksu Parkında da çalışmalar başlatıldı. Kapsamlı bir temizlik ve bakım onarımın ardından Aksu’ya yeniden su verilecek ve bölge halkının en önemli isteklerinden biri karşılık bulmuş olacak.

BAHAR TEMİZLİĞİ BAŞLADI

Başkan Uzun şehir genelinde yeşil alan, park ve bahçeler ile millet bahçelerinin genel temizlik, çim biçme ve güvenliklerinin sağlanması konularında da talimat verdi. Eski Numune Hastanesi yerine yapılan Millet Bahçesindeki eksikliklerin bir an önce giderilmesini isteyen Uzun, güvenlik kameralarının olmadığı veya çalışmadığı parklarda da güvenlik açığının giderilmesi talimatını verdi.

 

SİVAS TEKNOLOJİNİN MERKEZİ OLACAK

Sivas’a teknoloji merkezi kurulması yönünde de ilk adımlar atıldı. İspanya’da bir takım temas ve incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivas’ı teknolojinin merkezi yapmaya yönelik çalışmalara başlandığını ifade etti.

Merkez için gerekli kaynağın hibe yoluyla sağlandığına da vurgu yapan Uzun “Amacımız hemen ilk planda 50 yazılımcı gencimize istihdam sağlayabilmek. Daha sonra bu sayı artarak devam edecek ve gençlerimiz kendi geliştirdikleri programları merkezimiz aracılığıyla dünya pazarlarına sunacak.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

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