Başkan Uysal: Tüm imkanlarımızla sahadayız

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, su ve sel baskınlarının yaşadığı mahallelerde muhtarları ziyaret etti, “Bütün imkanlarımızla sahadayız. Bundan sonra yaraların sarılmasında koordine olacağız” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da yaşanan su baskınları ve sel felaketinden etkilenen Yeşildere, Doğuyaka, Etiler ve Konuksever mahallelerinde incelemelerle bulundu.

Ziyarette muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Uysal’ın günün ilk ışıklarıyla birlikte ilk durağı Yeşildere Mahallesi oldu.

Muhtar Hasan Ali Hakikat’le devam eden çalışmaları değerlendiren Başkan Uysal ardından Doğuyaka Mahallesi’nde Muhtar Kemalettin Uluçay, Etiler’de Muhtar Nesrin Kuş ve Konuksever Mahallesi’nde de Muhtar Suna Ay’la bir araya geldi.

Muhtarlardan mahalle sakinlerinin ihtiyaç durumları hakkında bilgi alan Başkan Uysal,müdürlüklere talimatlar vererek çalışmaları koordine etti. Uysal, tüm ekiplerin koordineli bir çalışma yürüttüğünü belirterek, “Bütün imkanlarımızla sahadayız. Bundan sonra yaraların sarılmasında koordine olacağız. Tüm kurumlarda bize yardım edecek. Kalan evlerin temizlenmesi, eşyası zarar gören vatandaşların eşyalarının tamamlanması ve hayatın normale dönmesiyle ilgili koordinasyon içinde olalım” diye konuştu.