Başkan Uysal, Madımak'ın 30’uncu yılında Sivas’ta

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Madımak Katliamı’nın 30’uncu yıl dönümünde Sivas’ta olacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Sivas‘ta, 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 33’ü aydın, 2’si otel görevlisi olmak üzere 37 kişinin öldüğü olayların 30’uncu yıl anma etkinlerine katılacak. Olayların yaşandığı eski Madımak Otel’i ziyareti beklenen Başkan Uysal, Sivas’ta, 30 yıl önce insanlık tarihinin en acı ve utançla hatırlanacak olaylarından birinin yaşandığını belirtti. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için hatırlatılması gerektiğini dile getiren Uysal, “Bir kez daha ‘UnutMADIM AKlımda’ demek için 30’uncu yılında Sivas’ta olacağım” dedi.

ANADOLU’NUN HARCINI KARANLAR

Oysaki Hacı Bektaş Veli’den Mevlana’ya, Yunus Emre’den Abdal Musa’ya, Pir Sultan Abdal’a ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yüzyıllar içinde oluşan düşünce yapısının Anadolu’nun adalet duygusunu oluşturduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:“Bu düşünce yapısı, o sarsılmaz adalet duygusuyla birlikte Anadolu’yu Anadolu yapan ve bizi biz yapan değerleri oluşturdu. Biz, parçası olduğumuz Ortadoğu coğrafyasından da bu değerlerle farklılaşıyor ve ön plana çıkıyoruz. O sayede, acı olaylara tanıklık etsek de, birbirini sayan, seven, olduğu gibi kabul eden herkesin inançlara saygı duyduğu, tasada ve kıvançta beraber olan, çocuklarımızın geleceği için birlikte çalışabileceğimiz bir ülkemiz var.”

’30 YILDIR ABDAL MUSA’YA GİDERİM’

Başkan Uysal, bu iklimin oluşmasını sağlayan önemli isimlerden Abdal Musa için türbesinin de bulunduğu Antalya’nın Elmalı ilçesi Tekke Mahallesi’nde hafta sonu düzenlenen anma etkinliklerine katıldığını hatırlattı. Ümit Uysal, “30 yıldır Abdal Musa’ya giderim. Benim için Abdal Musa bir inanç merkezi olmasının yanında barışçı, sufist bir felsefi merkezdir. Bu yıl da etkinliğe gelen insanlarımızla hem hal olduk. Amfitiyatrosunun basamaklarında sohbet ettik” diye konuştu. “Bir kez daha gördümki gönül membamızı oluşturan ulularımızın ve insanlarımızın izinde birbirimize sımsıkı kenetliyoruz” diyen Başkan Uysal, Sivas’ta yaşanan o acı olayın üstesinden de herkesin birbirine sımsıkı kenetlenmesinle gelinebileceğini söyledi.