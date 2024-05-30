Başkan Uysal'dan bütçe açıklaması

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Muhtarlar Derneği’nin olağan genel kurulunda “Bütçemiz dönüyor, dönmeye de devam edecek” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Muhtarlar Derneği’nin olağan genel kurulu Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Başkan Uysal’ın yanı sıra Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Muratpaşa Kaymakamı Burhan, muhtarlara yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Uysal, ise mevcut ekonomik kriz ortamında ‘ekonomisi dar ancak etkisi büyük’ hizmet kalemlerini tercih ettiklerini söyledi. Asfalttan çöp konteynerine, park mobilyalarından bitkilere üreten bir belediye kurgulamaları sayesinde son 10 yıllık süreci temiz bir ekonomiyle atlattıklarını aktaran Başkan Uysal, “Geçtiğimiz 10 yılı pırıl pırıl atlattığımız için, aldığımız sınırlı İller Bankası payı, emlak vergisi gibi kalemleri tam alabildiğimiz için bütçemiz dönüyor, dönmeye de devam edecek” diye konuştu. 2026 yılında belediyenin ekonomik olarak nefes alacağını da paylaştı. Başkan Uysal, bu süreci hizmet standartlarından ödün vermeden geçireceklerini de söyledi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akçan da Başkan Uysal’a kente olan sayısız hizmetlerinden ve muhtarlara verdiği destek ve yardımlardan dolayı teşekkür etti, toplantı sonunda Başkan Uysal ve Kaymakam Burhan’a çiçek takdim etti.