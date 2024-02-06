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Başkan Tokat, Milas'taki deprem çalışmalarını anlattı

GÜNDEM 06.02.2024, 15:47
Başkan Tokat, Milas'taki deprem çalışmalarını anlattı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 6 Şubat depreminin 1. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz yıl deprem bölgesinde Milas Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları özetledi. Deprem kuşağında yer alan Milas’ta olası bir felakete karşı İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile imzalanan protokol kapsamında 15 bin 789 binanın incelendiğini söyleyen Tokat, raporun yakın zamanda çıkacağını söyledi.MUĞLA (İGFA) - 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilde 53 bin 537 vatandaşın ölümüne, yüzbinlerce vatandaşın yaralanmasına neden olan depremlerin üzerinden 1 yıl geçerken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat düzenlediği basın toplantısında belediye tarafından deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları ve Milas’ta alınan önlemleri açıkladı.

6 Şubat depremlerinin tarihte yaşanan en büyük felaketlerden biri olduğunu kaydeden Başkan Tokat, “Depremden dolayı çok büyük acılar ve üzüntüler yaşadık.” dedi.

4.17’DE SAYGI DURUŞU

Depremin yaşandığı 4.17’de Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanlığınca saygı duruşunda bulunduklarını söyleyen Tokat, “Saygı duruşunda bulunduğumuz esnada geçtiğimiz yıl deprem bölgesinde yaşadıklarımız gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçti. Yitirdiğimiz tüm canlar için Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı diliyorum.” dedi.

ÇAĞDAŞ BAKIŞ VE TEDBİR ŞART

Çağdaş bakışın ve tedbirin çok önemli olduğunu kaydeden Tokat “Bu noktada ulusal olarak bir sistem geliştirmek mecburiyetindeyiz. Aynı zamanda devletimizin, genel idarenin bu konuda daha fazla çalışma yapması gerekiyor.Deprem öncesi, deprem sırası ve depremden sonra yapılacak etkin çalışmalar noktasında çağın gerektirdiği düzeneklere sahip değiliz.” diye konuştu.

“DEPREM BÖLGESİNİN TAMAMINA ULAŞTIK”

Başkan Tokat, “Deprem olduğunda hemen Milas halkına çağrı yaptık. Milas halkı da çok yoğun desteklerde bulundu. Bizzat deprem bölgesine giderek yardımların yerine ulaşması için çaba sarf ettik. Milas Belediyesi olarak deprem bölgesinin tamamına ulaştık. İlk etapta Hatay ve ilçelerindeydik. Daha sonra Osmaniye, Adana, Malatya’ya ulaştık. Malatya’da aşevi kurduk. Yaklaşık 2 ay boyunca öğünde 2 bin 500 kişiye yemek çıkardık. Milas halkının bize emanet ettiği yardım malzemelerini illere ulaştırdık. Orada yaraya merhem olmaya çalıştık. Gerçekten çok acı manzara ve tablolarla karşılaştık. Bir daha böyle acı yaşamak istemiyoruz. Ancak bir daha böyle bir deprem yaşamak istemiyoruz demek gerçekçi değil çünkü biz bir deprem ülkesiyiz.” diyerek alınan önlemleri de açıkladı.

ÇALIŞMA HIZLA İLERLİYOR

“Milas Belediyesi olarak deprem gerçeğini hissederek çalışmalarımızı programlamak gayreti içerisindeyiz.” diyen Tokat, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Bu anlamda Türkiye’de diğer belediyelere örnek olabilecek Deprem Master Planı için belediyemizdeki tüm alt yapılar oluşturuldu. Süreç devam ediyor. Bu çalışmanın bir alt başlığı olarak İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubemiz ile bir protokol yaptık. İlk protokol kapsamında yürütülen çalışmaları tamamladık. Şimdi ikinci protokolü hazırlamak için çalışıyoruz.”

15 BİN 789 YAPI İNCELENDİ

Birinci etap kapsamında Milas kent merkezi ve Beçin Mahallesi’nde toplamda 15 bin 789 yapının incelendiğini kaydeden Tokat, “İncelenen yapıların 8 bin 749’u betonarme, 4 bin 501’i yığma, 2 bin 539’u da diğer nitelikte. 13 mahallede ve Beçin’de saha çalışmaları tamamlandı. Süreç, sahadan elde edilen verilerin sisteme girişi ve Bilim Kurulu’na aktarılarak raporlanması ile devam edecek. Şu ana kadar yüzde 70’ini tamamlamış durumdayız. Bu çalışmalarla bir arşiv oluşturuluyor. Bu arşivin de yüzde 80’i oluşmuş durumda. Bilim Kurulu’nun çalışmaları ve onların bize aktaracağı raporlar çerçevesinde nihai nitelendirmeler tam olarak ortaya çıkmış olacak. Birinci etap kapsamında oluşmuş durum bu. İkinci etap kapsamında da tekrar bir protokol imzalayacağız. Başta beldelerimiz olmak üzere büyük yerleşim yerlerimizdeki bina stoklarını inceleyeceğiz. Önemli olan bu ilçeyi bir deprem master planı veya afet master planına kavuşturmak. Ancak bu çok önemli bir başlangıç. Deprem master planımızın ilerlemesi ve sonuçlanması noktasında Milas, bilimsel anlamda depremselliği noktasında önemli veriler elde etmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

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