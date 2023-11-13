Başkan Tekin’den çevreyi kirletenlere sert tepki

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde özellikle kırsal alanlara, duyarsızca atılan atıklar Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i isyan ettirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sorumsuzca çevreyi kirletenlere tepki gösteren Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Varsa çöpünüz haber verin gelelim alalım, geri dönüşümde değerlendirelim” ifadesinde bulundu.

İlçenin Beşikli Mahallesinde bazı vatandaşlar tarafından yol kenarına atılan çöplerin fotoğrafını paylaşan Başkan Tekin çevreyi kirletenlere sert tepki gösterdi.

Pazaryeri ilçe merkezinde ve belediyenin sorumluluk alanlarında yerlere çöp atanların, kameralarla izlenerek cezai işlem uygulanacağını söyleyen Başkan Tekin, tepkisini, "Bu görüntüye söyleyecek laf bulamıyorum. Kendinize saygınız olmayabilir ama doğaya, insan sağlığına saygınız olsun. Beşikli mahallesinde yaşayanlara, Pazaryeri halkına saygınız olsun. Varsa çöpünüz haber verin gelelim alalım. Geri dönüşümde değerlendirelim" diyerek dile getirdi.